رحيل المخضرم مارتينيز عن بايرن

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وكان بايرن ميونخ قد تعاقد مع المدافع ولاعب خط الوسط مارتينيز من أتلتيك بيلباو الإسباني عام 2012 في صفقة قياسية للنادي حينذاك بلغت قيمتها 40 مليون يورو.
وتوج مارتينيز (33 عاما) مع بايرن بثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال في كل من عامي 2013 و2020، وقد أحرز إجمالي 23 لقبا مع الفريق البافاري.
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