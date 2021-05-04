شكرا لقرائتكم خبر رحيل المخضرم مارتينيز عن بايرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال نادي بايرن ميونخ الألماني أمس «إن الإسباني المخضرم خافي مارتينيز سيرحل عن الفريق في الصيف بعد 9 أعوام قضاها بين صفوفه، وذلك بعد اتفاق الطرفين على عدم تجديد العقد.

وكان بايرن ميونخ قد تعاقد مع المدافع ولاعب خط الوسط مارتينيز من أتلتيك بيلباو الإسباني عام 2012 في صفقة قياسية للنادي حينذاك بلغت قيمتها 40 مليون يورو.

وتوج مارتينيز (33 عاما) مع بايرن بثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال في كل من عامي 2013 و2020، وقد أحرز إجمالي 23 لقبا مع الفريق البافاري.