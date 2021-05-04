مورينيو مديرا فنيا لروما

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عين نادي روما، البرتغالي جوزيه مورينيو مديرا فنيا للفريق، خلفا لمواطنه باولو فونسيكا.

وكان مورينيو قد فاز بـ25 لقبا خلال مسيرته التدريبية، أبرزها دوري أبطال أوروبا 2004 مع بورتو، والثلاثية (الدوري الإيطالي والكأس ودوري أبطال أوروبا) مع إنتر ميلان، وهو الفريق الذي سبق له تدريبه في إيطاليا.

ورحل مورينيو عن توتنهام الإنجليزي منذ أسبوعين، وسوف يتولى مسؤولية روما ابتداء من موسم 2021 / 2022 في عقد يمتد لمدة 3 سنوات.

وقال رئيس روما دان فريديكن «يسرنا أن نرحب بجوزيه مورينيو في عائلة روما، إنه بطل عظيم فاز ببطولات على كل المستويات، وسيوفر جوزيه خبرة قوية وقيادة لمشروعنا الطموح، تعيينه خطوة هائلة في بناء ثقافة فوز طويلة الأمد في جميع أنحاء النادي».