لا نية لإلغاء الدوري المصري

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وقال مجاهد «إنه عقد اجتماعا أمس مع مندوبي 15 ناديا من المشاركين في الدوري وتغيب فقط الأهلي والزمالك وغزل المحلة».
وأضاف «طرحنا خوض الدوري خلال منافسات دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، لكن البعض تحفظ على اللعب بدون لاعبيهم وعلى رأسهم بيراميدز والاتحاد السكندري». وأوضح أنه يسعي إلى إنهاء جدول مسابقة الدوري في أغسطس المقبل بدلا من سبتمبر بناء علي لوائح القيد الأفريقي الجديد، وشدد أنه ينتظر خطابا رسميا من الاتحاد الدولي لكرة القدم بتأجيل تصفيات كأس العالم 2022.
وأكد أن مواجهة الأهلي والزمالك المقرر لها الاثنين المقبل بالدوري المحلي ستجرى في موعدها ولا نية لتأجيلها.
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