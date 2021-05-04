شكرا لقرائتكم خبر لا نية لإلغاء الدوري المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أحمد مجاهد عدم النية في إلغاء الدوري هذا الموسم.

وقال مجاهد «إنه عقد اجتماعا أمس مع مندوبي 15 ناديا من المشاركين في الدوري وتغيب فقط الأهلي والزمالك وغزل المحلة».

وأضاف «طرحنا خوض الدوري خلال منافسات دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، لكن البعض تحفظ على اللعب بدون لاعبيهم وعلى رأسهم بيراميدز والاتحاد السكندري». وأوضح أنه يسعي إلى إنهاء جدول مسابقة الدوري في أغسطس المقبل بدلا من سبتمبر بناء علي لوائح القيد الأفريقي الجديد، وشدد أنه ينتظر خطابا رسميا من الاتحاد الدولي لكرة القدم بتأجيل تصفيات كأس العالم 2022.

وأكد أن مواجهة الأهلي والزمالك المقرر لها الاثنين المقبل بالدوري المحلي ستجرى في موعدها ولا نية لتأجيلها.