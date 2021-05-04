الريال يستعيد مارسيلو وراموس وفالفيردي أمام تشيلسي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بات لدى المدير الفني لريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، أكثر تشكيلة مكتملة للفريق منذ وقت طويل، حيث يستعد الريال للسفر لمواجهة تشيلسي الإنجليزي في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا، في الوقت الذي استعاد فيه خدمات كل من مارسيلو وسيرخيو راموس وفيدريكو فالفيردي وفيرلاند ميندي.

وعانى ريال مدريد من الغيابات المؤثرة في آخر شهرين.

ويحل الريال ضيفا على تشيلسي اليوم بملعب «ستامفورد بريدج» بإياب الدور قبل النهائي، بعد أن تعادلا 1 / 1 ذهابا، لكن يمكن لزيدان اليوم الاعتماد على العديد من النجوم.

وفي الوقت الذي تعد فيه إصابة المدافع الفرنسي رافائيل فاران في العضلة الضامة أمام أوساسونا في الدوري الإساني بمثابة ضربة لزيدان، فإن زيدان سيستعيد خدمات القائد المدافع سيرخيو راموس مجددا للمرة الأولى منذ نهاية مارس الماضي.

وسواء عاد راموس للمشاركة مع التشكيل الأساسي أو لا، بالنظر إلى افتقاده لحساسية المباريات، فإن الريال لديه شراكة دفاعية صلبة بين إيدير ميليتاو وناتشو، واللذين قدما أداء جيدا وقويا في الأسابيع الأخيرة، حيث حافظا على نظافة شباك الفريق أمام ليفربول الإنجليزي في ملعب «أنفيلد» في دور الثمانية.

وسيكون لدى زيدان خيارات أخرى في مركز الظهير الأيسر، مع تعافي الفرنسي ميندي من إجهاد في ربلة الساق تعرض له في منتصف أبريل الماضي، في الوقت الذي تمكن فيه مارسيلو من السفر.

وكان من المقرر أن يغيب المدافع البرازيلي عن المباراة، بعدما تم استدعاؤه لمراقبة انتخابات محلية.

لكن قناة «لا سيكستا» الإسبانية أكدت أن سيدة مسنة، كانت على ما يبدو هي الخيار الثاني، تطوعت للدور الانتخابي، لتشغل مكان مارسيلو، الأمر الذي أدى إلى منحه فرصة السفر للانضمام إلى الفريق قبل رحلته إلى لندن.

وانضم فالفيردي لقائمة الفريق مجددا، وذلك عقب أن غاب عن صفوف الريال لمدة أسبوعين بعد أن جاءت عينته إيجابية في فحوص فيروس كورونا المستجد.