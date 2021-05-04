كاريلي يريد مهاجمين بمواصفات لوكاكو ومارتنيز

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وأضاف أن فكرة اللعب بدفاع متقدم تبدو صعبة وذلك بسبب بطء اللاعبين في العمق الدفاعي سواء على مستوى المحاور المتراجعين أو قلوب الدفاع.
وقال أيضا إنه عمل على تغيير أسلوبه وخططه هذا الموسم عدة مرات لإيجاد التوليفة المناسبة للفريق فكانت البداية بخطة 4-3-3 ثم 4-2-3-1 وأخيرا 4-2-4 ، مبينا أن أبرز المشاكل الفنية التي يواجهها الفريق هي الحالة الفنية والبدنية التي يعاني منها المهاجم الصربي ألكسندر بريجوفيتش وهو يعارض تنفيذ العديد من الأفكار بسبب قلة إمكانياته.
وأكد كاريلي أنه مدرب واقعي جدا، حيث يسعى إلى أن يقدم فريق الاتحاد كرة سهلة وممتعة كما كان الحال مع فريق برشلونة حينما كان يدربه الإسباني بيب جوارديولا في فترة سابقة، إلا أن كاريلي أشار إلى أن بعض الأدوات حاليا في الفريق لا تساعده على ذلك.
على صعيد آخر، عاود الفريق تدريباته مساء أمس بعد أن منح اللاعبين راحة لمدة يوم عقب المواجهة الودية أمام فريق الوحدة والتي انتهت بالتعادل 2/2.
ويتابع الجهاز الفني اللاعبين المصابين حيث من المتوقع انضمام بعضهم خلال تدريبات اليومين المقبلين تأهبا لمواجهة الرائد الودية التي ستقام يوم السبت.
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