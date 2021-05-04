النصر يواجه الفيصلي بذكرى الحرمان من كأس الملك

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بذكرى الخروج من الدور نصف النهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين وبنشوة التأهل إلى دور الـ16 لدوري أبطال آسيا الآسيوي، يستضيف النصر نظيره الفيصلي على ملعب مرسول بارك في مواجهة مؤجلة من الجولة الـ 26 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل النصر مركزا متراجعا في جدول الترتيب، حيث يقبع في المركز السابع برصيد 36 نقطة، إلا أن خصمه اليوم أيضا يتأخر عنه بكثير في الترتيب رغم أن الفاصل بينهما 3 نقاط فقط، حيث يحتل الفيصلي المركز الـ 12 برصيد 33 نقطة.

وسبق للفريقين أن التقيا 20 مرة في الدوري، فاز النصر 10 مرات مقابل فوزين فقط للفيصلي، فيما تعادلا 8 مرات.

ويأتي لقاء اليوم بمعطيات مختلفة عن المباراة الأخيرة التي جمعت بين الفريقين في الدور قبل النهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين وانتهت بفوز الفيصلي 1/ 0 من نقطةالجزاء وتأهله إلى المباراة النهائية، فالنصر اختلف كثيرا بعد أن تعاقد مع جهاز فني جديد بقيادة البرازيلي مانو مينيز الذي قاده في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا وقاده للتأهل إلى دور الـ16، لذلك لا يتوقع أن تكون مهمة الفيصلي ومدربه البرازيلي شاموسكا سهلة مقارنة بالمباراة الماضية، رغم أن النصر يعاني من غيابات مؤثرة أبرزها عبدالرزاق حمدلله للإيقاف وعبدالفتاح عسيري وبيتي مارتنيز للإصابة إضافة إلى بعض اللاعبين الذين لم يتعافوا من الإصابة بفيروس كورونا.

في المقابل، يغيب عن الفيصلي خالد الكعبي بعد تلقيه بطاقة حمراء في مباراة الفريق الأخيرة ضد القادسية.

وينتشي الفيصلي هو الآخر بفوزه الأخير على القادسية 2 /1 في مباراة مؤجلة من الجولة الـ28، فيما تعرض النصر للخسارة في مباراته الأخيرة بالدوري أمام ضمك 2 /3، وهي النتيجة التي تسببت في إقالة المدرب الكرواتي آلين هورفات، والتعاقد مع مينيز.