اتحاد اليد يمدد فترة انتقال اللاعبين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مدد الاتحاد السعودي لكرة اليد مواعيد انتقال اللاعبين السعوديين بنظام (28 سنة ميلادية) ونظام (32 سنة ميلادية).

وجاء هذا القرار نظرا لمشاركة ناديي الوحدة ومضر في البطولة الآسيوية الـ 23 للأندية (تصفيات بطولة السوبر جلوب 2021) المقرر إقامتها بجدة خلال الفترة من 12 إلى 21 يونيو 2021م وبناء على خطاب الاتحاد الآسيوي لكرة اليد المتضمن تحديد مشاركة اللاعبين المحليين في البطولة الآسيوية للاعبين الذين شاركوا مع أنديتهم في الموسم الرياضي 2020 /2021م وحتى تتاح الفرصة للاعبين للمشاركة مع أنديتهم بالبطولة.

وستبدأ فترة تقديم الطلبات على انتقال اللاعبين بالنظامين يوم 22 مايو الحالي وحتى 23 يونيو المقبل، فيما ستكون فترة إبلاغ الأندية بأسماء اللاعبين الراغبين بالانتقال بنظام (32 سنة و28 سنة ميلادية) يوم الخميس الموافق 24 يونيو 2021م وسيكون فتح مظاريف اللاعبين بالانتقال بالنظامين يوم الخميس الموافق الأول من شهر يوليو القادم عند الساعة الواحدة ظهرا بمقر الاتحاد السعودي لكرة اليد.