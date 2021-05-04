13 ناديا تظفر بتأسيس شركات خاصة

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ومنحت وزارة الرياضة خلال الفترة من أغسطس 2019 وحتى مايو الحالي من العام 2021 الحالي، الموافقة ل 13 ناديا من أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لتأسيس شركات استثمارية، ضمن أهداف الحوكمة المنبثقة من مبادرة استراتيجية دعم الأندية في الوزارة، فيما تبقت
3 أندية فقط لم تحصل على الموافقة حتى الآن وهي: الرائد وضمك والعين.
وحصلت أندية الهلال، الاتحاد، الفيصلي، النصر، الأهلي، الوحدة، القادسية، الشباب، أبها، الفتح، الاتفاق، التعاون، والباطن، على الموافقة للبدء في إنشاء الشركات وفق الإجراءات النظامية والقانونية، بهدف تأسيس هذه الكيانات.
وتهدف الوزارة من هذه الخطوة، إلى تأسيس منظومة استثمارية جاذبة لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في الأندية الرياضية، وتمكينها من العمل على استثمار
مواردها لتحفيز نمو الاقتصاد الرياضي، وزيادة موارد الأندية ماليا.
فوائد الأندية من الشركات الاستثمارية:
- تحقيق معايير استراتيجية دعم الأندية وتطبيق الحوكمة.
- توفير بيئة استثمارية محفزة تعزز من مواردها.
- استثمار أموال الشركة وفوائض أموال استثمارات النادي، وتحصيل إيرادات تلك الاستثمارات.
- المشاركة في الصناديق الاستثمارية والوقفية والعقارية، وغيرها من الصناديق الاستثمارية.
- تأسيس كيان استثماري يحوكم العملية الاستثمارية ويدير الموارد.
- تشغيل جميع عقود الاستثمار والرعاية والإعلان والتأجير والاستئجار.
- تملك جميع الحقوق الاستثمارية الخاصة بالنادي ولاعبيه وبرامجه ومشاريعه، وتسويقها وتشغيلها وبيعها، وإدارة جميع العلاقات مع المستثمرين.
- إدارة جميع برامج العلاقة والاستثمار مع الجماهير وبرامج العضوية، وتحصيل الإيرادات وسداد النفقات المرتبطة بها.
- إنشاء شركات تابعة داخل المملكة أو خارجها مملوكة لها بالكامل، أو بالمشاركة مع مستثمرين محليين أو دوليين.
اشتراطات إنشاء شركات استثمارية:
- تشكيل لجنة استثمار بالنادي.
- توضيح أغراض الشركة الأساسية.
- تطبيق أنظمة ولوائح الوزارة الخاصة بالاستثمارات والرعاية.
- تزويد الوزارة بجميع العقود الاستثمارية القائمة للنادي.
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