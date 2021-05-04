الأخضر بالمجموعة الثانية لكأس العرب للصالات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوقعت قرعة بطولة كأس العرب لكرة القدم داخل الصالات، المنتخب السعودي في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات المغرب والإمارات وجزر القمر، فيما جاءت منتخبات مصر المستضيف وموريتانيا والبحرين والكويت في المجموعة الأولى للبطولة بنسختها الخامسة التي ستقام في العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من 20 - 30 مايو الحالي. وأقيمت القرعة التي أجراها الاتحاد العربي لكرة القدم أمس بمقره في مدينة الرياض بحضور الأمين العام للاتحاد رجاء الله السلمي والأمين المساعد مبارك الضفيان وعدد من ممثلي المنتخبات المشاركة، إذ تعد هذه البطولة أولى بطولات الاتحاد العربي للموسم الرياضي 2021 / 2022.



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