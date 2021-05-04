شكرا لقرائتكم خبر عن كوارتارارو متسابق ياماها يخضع لجراحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن فريق ياماها، في بيان على تويتر الثلاثاء، أن متسابقه فابيو كوارتارارو خضع لجراحة ناجحة لعلاج مشكلة في ذراعه، كلفته خسارة سباق جائزة إسبانيا الكبرى، ضمن بطولة العالم للدراجات النارية مطلع الأسبوع.

وكان المتسابق الفرنسي يتصدر في خيريس بعد علامة منتصف السباق، حين بدأت سرعته تتراجع ليحتل المركز 13 بنهاية السباق.

وخضع كوارتارارو لجراحة مماثلة في الذراع ذاتها في موسمه الأول في الفئة الأولى في 2019، لكنه قال يوم الأحد إنها كانت المرة الأولى التي يتأثر فيها بهذه المشكلة في الحلبة الإسبانية.

وأضاف فريق ياماها أن كوارتارارو البالغ عمره 22 عاماً والذي فاز بسباقين من أربعة، أقيمت حتى الآن هذا الموسم، من المتوقع أن يكون لائقاً تماماً للسباق على أرضه في فرنسا في 16 مايو/أيار.

ورغم انتكاسة يوم الأحد، يتأخر كوارتارارو بنقطتين عن الإيطالي فرانشيسكو بانيايا متسابق دوكاتي ومتصدر بطولة العالم.