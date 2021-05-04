شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى: اللعب بدون الدوليين سيؤثر على الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حمد إبراهيم، المدرب العام لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى، إن الفريق سيتأثر بدون شك بغياب الدوليين باعتبارهم من العناصر الأساسية ضمن صفوف الفريق.

وأضاف مدرب الدراويش، فى تصريحات للموقع الرسمى بالاسماعيلى: "حينما يكون الأمر فى صالح المنتخب فنحن لا نمانع على الإطلاق من اللعب بدون الدوليين، واللعب بدون الدوليين سيؤثر بدون أدنى شك على معظم الأندية وعلى قوة المسابقة خلال تلك الفترة".

واختتم حمد حديثه "موقف اللعب بدون الدوليين رغم ذلك سيسهم فى تخفيف ضغط المباريات المستمر على الأندية".

وعقد اتحاد الكرة، اجتماعا مع الأندية لاستطلاع رأيهم حول استكمال المنافسات خلال فترة التوقف بسبب مشاركة المنتخب الأولمبى فى الأولمبياد.

فضل الجهاز الفنى للإسماعيلى إقامة تدريبات خفيفة لـ12 لاعبا بالفريق على أن يتم إقامة مران آخر مسائى بمشاركة كافة اللاعبين، استعدادا للقاء الجونة غدا فى إطار الأسبوع الــ20 ببطولة الدورى الممتاز.

المران الذى اقيم أثناء الصيام قاده كل من حمد إبراهيم المدرب العام وأحمد حسام المدرب المساعد ومصطفى كمال مدرب حراس المرمى وعلى طه محلل الأداء.

اللاعبون الذين شاركوا فى المران هم محمد عادل – مصطفى الزنارى – محمد بيومى – مروان شوقى -باهر المحمدى – زياد طارق – محمد نصر – محمد سليمان – إسلام فراج – عبد الرحمن صلاح حارس المرمى – حسين السيد – احمد مصطفى.

المران بدأ بالجرى حول الملعب لمدة 10 دقائق، تبعها بعض عمليات الإطالة تحت قيادة على طه.

وخاض الحارس عبد الرحمن صلاح برنامج تدريبى منفرد لاعتباره الحارس الوحيد الذى شارك فى المران.

واشتمل المران على تدريبات بالكرة وكيفية التسليم والتسلم دون فقد الكرة، قبل أن يتم تقسيم اللاعبين لمجموعتين واختتم بتقسيمة شهدت مشاركة مصطفى كمال مدرب حراس المرمى كحارس مرمى.