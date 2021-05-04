شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الغنى يحصل على راحة من تدريب الزمالك.. وتأهيل جمعة وجنش بجلسة علاجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل محمد عبد الغني، مدافع فريق الكرة بنادي الزمالك، على راحة من تدريبات الفريق مساء اليوم الثلاثاء لشعوره بالإجهاد، وحضر عبد الغني لمقر النادي، حيث فضل الجهاز الطبي للزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة منحه راحة من التدريبات الجماعية.

كما أدى عبد الله جمعة الظهير الأيسر تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم بالنادي، على هامش تدريبات الفريق، حيث يعاني جمعة من إصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة، ويسعى الجهاز الطبي للزمالك إلى تجهيز اللاعب للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن. واكتفى محمود عبد الرحيم جنش حارس المرمى بأداء جلسة علاجية وتدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم بالنادي، حيث يعاني جنش من إصابة في الظهر تعرض لها قبل مباراة المقاولون العرب حيث يسعى الجهاز الطبي للزمالك لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.

واستأنف الزمالك تدريباته استعدادا للقاء سموحة المقرر له مساء يوم الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان الفريق حصل على راحة لمدة 24 ساعة بعد التعادل مع بيراميدز بهدف لكل فريق في الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري.