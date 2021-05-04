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استشفاء أساسيى الزمالك أمام بيراميدز.. وتعليمات خاصة للمثلوثي

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القاهرة - سامية سيد - أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات ترفيهية خلال مران الفريق مساء اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا للقاء سموحة، المقرر له مساء يوم الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

فى الوقت ذاته أدى محمد عواد ومحمد فتحي قنديل وأحمد نادر السيد حراس مرمى فريق الكرة بنادي الزمالك تدريبات قوية تحت إشراف البرازيلي أوليفيرا مدرب الحراس.

 

وكان محمود جنش حارس مرمى الفريق قد اكتفى بأداء جلسة علاجية بالجيمانيزيوم في حين يغيب محمد أبو جبل لإصابته بفيروس .

 

وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني جلسة خاصة مع التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للفريق، وحرص المدير الفني للزمالك على منح المثلوثي بعض التعليمات والتوجيهات الخاصة لتنفيذها في المباريات المقبلة.

فيما أدى لاعبو الفريق الذين شاركوا أساسيين في مباراة بيراميدز الأخيرة في الدوري الممتاز، تدريبات استشفائية حيث فضل الجهاز الفني أن تؤدي المجموعة الأساسية تدريبات استشفائية خوفا من تعرضهم للإجهاد، بينما أدى باقي اللاعبين تدريبات قوية تحت إشراف الجهاز الفني.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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