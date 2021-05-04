شكرا لقرائتكم خبر عن استشفاء أساسيى الزمالك أمام بيراميدز.. وتعليمات خاصة للمثلوثي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات ترفيهية خلال مران الفريق مساء اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا للقاء سموحة، المقرر له مساء يوم الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
فى الوقت ذاته أدى محمد عواد ومحمد فتحي قنديل وأحمد نادر السيد حراس مرمى فريق الكرة بنادي الزمالك تدريبات قوية تحت إشراف البرازيلي أوليفيرا مدرب الحراس.
وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني جلسة خاصة مع التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للفريق، وحرص المدير الفني للزمالك على منح المثلوثي بعض التعليمات والتوجيهات الخاصة لتنفيذها في المباريات المقبلة.
فيما أدى لاعبو الفريق الذين شاركوا أساسيين في مباراة بيراميدز الأخيرة في الدوري الممتاز، تدريبات استشفائية حيث فضل الجهاز الفني أن تؤدي المجموعة الأساسية تدريبات استشفائية خوفا من تعرضهم للإجهاد، بينما أدى باقي اللاعبين تدريبات قوية تحت إشراف الجهاز الفني.