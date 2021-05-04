استشفاء أساسيى الزمالك أمام بيراميدز.. وتعليمات خاصة للمثلوثي

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القاهرة - سامية سيد - أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات ترفيهية خلال مران الفريق مساء اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا للقاء سموحة، المقرر له مساء يوم الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

فى الوقت ذاته أدى محمد عواد ومحمد فتحي قنديل وأحمد نادر السيد حراس مرمى فريق الكرة بنادي الزمالك تدريبات قوية تحت إشراف البرازيلي أوليفيرا مدرب الحراس.

وكان محمود جنش حارس مرمى الفريق قد اكتفى بأداء جلسة علاجية بالجيمانيزيوم في حين يغيب محمد أبو جبل لإصابته بفيروس كورونا.