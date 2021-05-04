شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يتقدم على الإنتاج الحربى بهدف أحمد على فى الشوط الأول.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فريق البنك الأهلى على نظيره الإنتاج الحربى بنتيجة هدف مقابل لا شيء في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الـ20 من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وجاء هدف فريق البنك الأهلى عن طريق المهاجم أحمد على في الدقيقة 20، حيث استغل الأخطاء الدفاعية للاعبى فريق الإنتاج الحربى.

وجاء تشكيل البنك الأهلى بقيادة خالد جلال كالتالي :

حراسة المرمى: أحمد السعدني.

خط الدفاع: أسامة إبراهيم، محمد دبش، أحمد ياسين، عاصم صلاح.

خط الوسط: ستيرلا، محمد حامد عيسى، معروف يوسف.

خط الهجوم :أحمد علي، فادي فريد، محمود قاعود.

بينما جاء التشكيل للإنتاج الحربى بقيادة أحمد كشري على النحو التالي:

في حراسة المرمى: أحمد يحيى.

خط الدفاع: السيد الشبراوي، محمد سوستة، محمد بازوكا، علي فتحي.

خط الوسط: حميد ماو، محمود رجب.

وأمامهما: عبد الرحمن أسامة، محمد رمضان، محمد فييرا.

خط الهجوم: مامادوا أنياس.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الأخير بجدول الدوري برصيد 12 نقطة بعدما خاض 19 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في ستة لقاءات وخسر 11 مباراة وسجل لاعبوه 13 هدفا وتلقت شباكه 34 فى المقابل يحتل البنك الاهلى المركز السابع عشر برصيد 15 نقطة جمعها من 19 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في 9 لقاءات وخسر 8 مباريات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 25.