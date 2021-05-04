شكرا لقرائتكم خبر عن كلاكيت رابع مرة.. المحلة يهزم الزمالك والأهلى معا فى موسم واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتقد بعض مشجعي الكرة أن فوز المحلة على قطبي الكرة في مصر الأهلي والزمالك في موسم واحد هو انتصار محض صدفة، ومفاجآة كبيرة لزعيم الفلاحين قلما تتكرر، لكن في الحقيقة المحلة معتاد على هزيمة الأهلي والزمالك معًا في موسم، إذ حقق هذا الإنجاز من قبل 3 مرات من قبل، ويبقى هذا الموسم ليضيف رقما جديدا في سجل تفوقه التاريخي على قطبي الكرة المصرية والعربية.

وفاز المحلة الذي تبلغ إجمالي ميزانيته 17 مليون جنيه، حسب تصريح مسئوليه، على الأهلي والزمالك الذي يتقاضى بعض اللاعبين فى صفوفهما نفس القيمة المالية تقريبا في الموسم، ليثبت أن الفرق الجماهيرية مازالت تملك أدوات التألق والنجاح رغم إمكانياتها المحدودة.

المحلة بقيادة مدربه خالد عيد ومجموعة من اللاعبين الواعدين، سحقوا الزمالك بهدف دون رد، ليعتبر بعض المتابعين أن الانتصار وليد الصدفة، ليأتي الدور على الأهلي ويتذوق من نفس الكأس أمام الغزل.

- موسم 2020 – 2021 فاز غزل المحلة على الأهلي والزمالك بنفس النتيجة (1 / 0) في دور واحد، من مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم، في واحدة من مفاجآت البطولة عبر تاريخها.

- موسم 2009-2010، فاز المحلة على فريق الزمالك بالقاهرة بهدف من دون رد في الجولة التاسعة، ثم فاز زعيم الفلاحين على الأهلي بهدفين من دون رد في افتتاحية الدور الثاني بالمحلة.

- موسم 1979-1980، فاز المحلة، بهدف من دون رد على فريق الزمالك في الجولة السادسة، ثم بعدها بـ11 يوماً، هزم الأهلي بالنتيجة نفسها، وهو تقريبا نفس سيناريو الموسم الحالي مع اختلاف بسيط وهو الفارق الزمني بين مبارتي القطبين.

- موسم 1965-1966، فاز المحلة على الزمالك بالمحلة في الجولة الافتتاحية للدوري الممتاز 3-1، ثم فاز قاهر الكبار وزعيم الفلاحين على الأهلي بالقاهرة بهدف من دون رد في الجولة السادسة.