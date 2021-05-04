كارتيرون للاعبى الزمالك: الدورى فى الملعب ولا بديل عن الفوز

القاهرة - سامية سيد - عقد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، جلسة مع لاعبى فريقه على هامش المران الجماعى المقام على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة فى ميت عقبة، استعدادا للقاء سموحة المقرر له مساء الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وحرص المدير الفنى خلال جلسته مع اللاعبين على شرح الأخطاء التي وقعوا فيها في مباراة بيراميدز السابقة لتلافي تكرارها، وطلب المدير الفني من اللاعبين ضرورة التركيز لتحقيق الفوز في مباراة سموحة من أجل استعادة الانتصارات والابتعاد بصدارة الدوري الممتاز.

وأكد باتريس كارتيرون للاعبي الفريق أن الدوري لا يزال في الملعب مشددا على ضرورة خوض المباريات المقبلة بهدف الفوز فقط.