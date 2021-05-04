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كارتيرون للاعبى الزمالك: الدورى فى الملعب ولا بديل عن الفوز

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القاهرة - سامية سيد - عقد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، جلسة مع لاعبى فريقه على هامش المران الجماعى المقام على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة فى ميت عقبة، استعدادا للقاء سموحة المقرر له مساء الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

 

وحرص المدير الفنى خلال جلسته مع اللاعبين على شرح الأخطاء التي وقعوا فيها في مباراة بيراميدز السابقة لتلافي تكرارها، وطلب المدير الفني من اللاعبين ضرورة التركيز لتحقيق الفوز في مباراة سموحة من أجل استعادة الانتصارات والابتعاد بصدارة الدوري الممتاز.

 

وأكد باتريس كارتيرون للاعبي الفريق أن الدوري لا يزال في الملعب مشددا على ضرورة خوض المباريات المقبلة بهدف الفوز فقط.

 

وحرص كارتيرون على عقد جلسة مع  محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق قبل انطلاق تدريبات اليوم بعد تماثل الأخير للشفاء من الإصابة بفيروس ، واطمأن كارتيرون من عبد الشافي على حالته البدنية بعد تماثله للشفاء وأدى اللاعب بعدها تدريبات الإطالات.

 

وأدى لاعبو الزمالك تدريبات بدنية وإطالات بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة وذلك قبل انطلاق التدريبات الجماعية، لتعويض فترة الراحة التى حصلوا عليها لمدة 24 ساعة بعد التعادل مع بيراميدز بهدف لكل فريق في الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري.

 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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