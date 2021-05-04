شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون للاعبى الزمالك: الدورى فى الملعب ولا بديل عن الفوز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عقد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، جلسة مع لاعبى فريقه على هامش المران الجماعى المقام على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة فى ميت عقبة، استعدادا للقاء سموحة المقرر له مساء الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
وحرص المدير الفنى خلال جلسته مع اللاعبين على شرح الأخطاء التي وقعوا فيها في مباراة بيراميدز السابقة لتلافي تكرارها، وطلب المدير الفني من اللاعبين ضرورة التركيز لتحقيق الفوز في مباراة سموحة من أجل استعادة الانتصارات والابتعاد بصدارة الدوري الممتاز.
وأدى لاعبو الزمالك تدريبات بدنية وإطالات بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة وذلك قبل انطلاق التدريبات الجماعية، لتعويض فترة الراحة التى حصلوا عليها لمدة 24 ساعة بعد التعادل مع بيراميدز بهدف لكل فريق في الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري.