شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد علي يتقدم للبنك الأهلى على الإنتاج الحربى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح أحمد علي، مهاجم فريق البنك الأهلى فى أحراز هدف التقدم لفريقة بمرمى الإنتاج الحربى في الدقيقة 20 من عمر الشوط الأول في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ20 من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وجاء تشكيل البنك الأهلى بقيادة خالد جلال كالتالي :

حراسة المرمى: أحمد السعدني

خط الدفاع: أسامة إبراهيم، محمد دبش، أحمد ياسين، عاصم صلاح

خط الوسط: ستيرلا، محمد حامد عيسى، معروف يوسف

خط الهجوم: أحمد علي، فادي فريد، محمود قاعود

بينما جاء التشكيل للإنتاج الحربى بقيادة أحمد كشري على النحو التالي:-

في حراسة المرمى: أحمد يحيى

خط الدفاع: السيد الشبراوي، محمد سوستة، محمد بازوكا، علي فتحي

خط الوسط: حميد ماو، محمود رجب

وامامهما: عبد الرحمن أسامة، محمد رمضان، محمد فييرا

خط الهجوم: مامادوا أنياس.