شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يختبر ثلاثة لاعبين غدا لتحديد مصيرهم من مباراة الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع ثلاثي الأهلي أيمن أشرف وبدر بانون وسعد سمير لاختبار طبي قبل مران الفريق غداً من أجل تحديد مصيرهم من المشاركة في المران الجماعي، وبالتالي دخول قائمة الفريق لمباراة الاتحاد السكندري.

ويعاني الثلاثي من إصابات بسيطة ومختلفة، فقد غاب أيمن أشرف عن مباريات الفريق الماضية بسبب خشونة الركبة، أما بدر بانون فيعاني من إجهاد عضلي عام، فيما اشتكى سعد سمير من شد بسيط في العضلة الضامة.

ومن المقرر أن يُحدد الكشف الطبي قبل مران الغد مصير اللاعبين الثلاثة وهو ما سيحسمه الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني بالتنسيق مع نظيره الطبي بقيادة الدكتور أحمد أبوعبلة.

من ناحية أخرى، تنوى لجنة التخطيط للكرة بالنادى الأهلى برئاسة محسن صالح عقد جلسة خاصة مع بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل مناقشة عدة أمور خاصة بالفريق، يأتى فى مقدمتها معرفة أسباب تراجع نتتائج الأهلى.

وترغب اللجنة فى التحدث مع المدير الفنى فى عدة قضيا تخص فريق الكرة، لاسيما أن النتائج خلال الفترة الماضية سيئة للغاية وآخرها السقوط أمام غزل المحلة أمس فى الدورى.

ورغم أن لجنة التخطيط فى الأهلى لا تتدخل فى عمل المدير الفنى وتمنحه الصلاحيات كاملة والدعم التام إلا أن النتائج الأخيرة للفريق محلياً جعلت اللجنة تستقر على عقد جلسة مع موسيمانى من أجل التعرف منه على أسباب التراجع ومعرفة المشاكل التى تواجه الفريق والعمل على حلها.