شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادي الزمالك اليوم الثلاثاء 4/5/2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادي الزمالك اليوم الثلاثاء 4/5/2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة والتي جاء في مقدمتها، أشرف بن شرقي يمنع الزمالك من تلبية رغبات فرجاني ساسي، وتعليمات خاصة لطارق حامد وساسي بسبب ثنائى سموحة قبل مواجهة الخميس، وعضو لجنة الزمالك عن ركلات الجزاء: محدش جاملنا فيها ونطالب بحكام أجانب للقمة.

أشرف بن شرقي يمنع الزمالك من تلبية رغبات فرجاني ساسي