شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح أبو جريشة: الإسماعيلي مُهدد بالهبوط للقسم الثاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فجّر محمد صلاح أبو جريشة، نجم الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، مفاجآة من العيار الثقيل معترفا بوجود تلاعب في عقود بعض لاعبي الإسماعيلي في الفترة الأخيرة، قائلا: "فيه لاعيبة بتبقى عقودها بمبالغ وبتاخد نصف القيمة المكتوبة في عقدها، وبعض اللاعيبة لمحت للتلاعب في العقود لكن محدش تجرأ على فضح الأمر".

وتابع محمد صلاح أبو جريشة في تصريحات تليفزيونية، لبرنامج قصة ولعبة، مع سيف زاهر، على فضائية أون تايم سبورتس: "الإسماعيلي مهدد بالهبوط لدوري القسم الثاني، ولو حدث لك ستكون بداية ضياع النادي، وستكون صدمة من الصعب على الجماهير تجاوزها بسهولة، لا أشكك في قيمة إيهاب جلال وخبراته، لكن الأجواء داخل النادي صعبة".

وأوضح نجم الدراويش السابق: "فيه أكتر من سبب لانهيار الإسماعيلي في الفترة الأخيرة منها إهمال قطاع الناشئين والأكاديميات، وعدم صرف مجلس الإدارة على النادي، عدم التدعيم بصفقات قوية، حدوث شرخ بين مجلس الإدارة والجماهير، واختفاء أبناء النادي من المشهد".

وأكمل أبو جريشة: "الإسماعيلى يدفع ضريبة الاختيارات السيئة للصفقات فى بداية الموسم، الفريق يحتاج لمهاجم قوى وحارس مرمى قائد فى الملعب، الفريق يعانى من نقص الخبرات".