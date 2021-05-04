شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل مباراة البنك الأهلى والإنتاج الحربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن خالد جلال، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، تشكيل اللاعبين الذي يبدأ به مواجهة اليوم أمام نادي الإنتاج الحربي، التى انطلقت فى التاسعة والنصف مساء على ملعب السلام، ضمن منافسات الدوري المصري.

وجاء تشكيل البنك الأهلي كالتالي-:

حراسة المرمى: أحمد السعدني.

خط الدفاع: أسامة إبراهيم، محمد دبش، أحمد ياسين، عاصم صلاح.

خط الوسط : ستيرلا، محمد حامد عيسى، معروف يوسف.

خط الهجوم: أحمد علي، فادي فريد، محمود قاعود.

بينما جاء تشكيل الإنتاج الحربى، بقيادة أحمد كشري على النحو التالي:

في حراسة المرمى: أحمد يحيى.

خط الدفاع: السيد الشبراوي، محمد سوستة، محمد بازوكا، علي فتحي.

خط الوسط: حميد ماو، محمود رجب.

وامامهما: عبد الرحمن أسامة، محمد رمضان، محمد فييرا.

خط الهجوم: مامادوا أنياس.