شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى داعما سيد عبد الحفيظ بعد إيقافه وإحالته للتحقيق: "تابع السير للأمام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النادي الأهلي، رسالة دعم إلى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، بعد قرار إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم بإيقافه وإحالته للتحقيق معه بمعرفة المستشار القانوني للاتحاد لما بدر منه من تصريحات تلفزيونية بعد مباراة غزل المحلة مع الأهلي ضمن مسابقة الدوري، ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلى على "تويتر" صورة سيد عبد الحفيظ ووجه رسالة دعم له قائلا: "تابع السير للأمام".



حساب الاهلى على تويتر

وقررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي واحالته للتحقيق معه بمعرفة المستشار القانوني للاتحاد لما بدر منه من تصريحات تلفزيونية بعد مباراة غزل المحلة مع الأهلي ضمن مسابقة الدوري.



سيد عبد الحفيظ

وتقدم الحكم الدولى جهاد جريشة بشكوي رسمية لاتحاد الكرة ضد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي بعد التصريحات التي أدلي بها الأخير ضد جهاد جريشة عقب مباراة الأهلي والمحلة التي أقيمت أمس في الجولة الـ 19 للدوري.

وكان سيد عبد الحفيظ قد أكد ان جهاد جريشة اتصل به هاتفيا واعتذر له عن اخطاءه في بعض المباريات، وهو التصريح الذي يشوبه العديد من علامات الاستفهام وقد يؤدي الي ازمة كبيرة بين الأهلي ولجنة الحكام واتحاد الكرة ان صدقت تصريحات سيد عبد الحفيظ.

ووجه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بنادى الأهلى، انتقادا للحكم الدولى جهاد جريشة، بعد إدارته لمواجهة الزمالك وبيراميدز الأحد الماضى، بعد الخطأ الذى ارتكبه فى احتساب ركلة جزاء وهمية للفريق الأبيض - على حد وصفه .

وهاجم سيد عبد الحفيظ التحكيم، بعد الأخطاء التى ارتكبها محمد معروف فى مباراة الأهلى وغزل المحلة التى انتهت بسقوط المارد الأحمر بهف نظيف، بعدما أكد أن الأهلى له ركلة جزاء صحيحة لم تُحتسب.