شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الشافى يعود لتدريبات الزمالك الجماعية بعد شفائه من كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ظهر محمد عبد الشافي، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في مقر النادي اليوم استعدادا للمشاركة في التدريبات بعد تماثله للشفاء من الإصابة بفيروس كورونا، وحرص لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني على مصافحة عبد الشافي والاطمئنان عليه بعد تماثله للشفاء.
وكان الفريق حصل على راحة لمدة 24 ساعة بعد التعادل مع بيراميدز بهدف لكل فريق في الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري.
ويخضع عبد الشافي لبرنامج مكثف تحت إشراف فيرناندو مدرب الأحمال وأحمد عصمت مساعد مدرب الأحمال على أن يحسم المدير الفني مصير مشاركته في مباراة سموحة من عدمها، وفقا للاختبار الفني الذي سيخضع له اللاعب في تدريب الغد قبل الإعلان عن قائمة المباراة.
ومن المنتظر أن ينضم محمد عبد الشافي لقائمة المباراة لكن ستكون مشاركته أساسيا أمر صعب في ظل عدم وجود وقت كاف لتأهيله رغم محاولات الجهاز الفنى ومعاونيه، حيث سيشارك اليوم محمد عبد الشافى فى المران الجماعى لأول مرة منذ ما يقرب من أسبوع.
ويرغب كارتيرون فى ضم عبد الشافى ليكون بديلا لأحمد فتوح فى ظل عدم جاهزية عبد الله جمعة العائد من الإصابة مؤخرا وعدم اكتمال شفائه بنسبة 100%.