شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الشافى يعود لتدريبات الزمالك الجماعية بعد شفائه من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر محمد عبد الشافي، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في مقر النادي اليوم استعدادا للمشاركة في التدريبات بعد تماثله للشفاء من الإصابة بفيروس كورونا، وحرص لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني على مصافحة عبد الشافي والاطمئنان عليه بعد تماثله للشفاء.

واستأنف الزمالك تدريباته فى التاسعة مساء اليوم الثلاثاء استعدادا للقاء سموحة المقرر له مساء يوم الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان الفريق حصل على راحة لمدة 24 ساعة بعد التعادل مع بيراميدز بهدف لكل فريق في الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري.