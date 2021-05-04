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فيديو .. هدف رياض محرز في مرمى باريس سان جيرمان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

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عمرو الصاوي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح رياض محرز فى تسجيل هدف التقدم لفريق مانشستر سيتي فى مرمى باريس سان جيرمان فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا .

وسجل محرز الهدف فى الدقيقة 11 بعد تمريرة حريرية من الرائع دبروين سجلها بسهولة فى الشباك .

ويلعب مانشستر سيتي الإنجليزي ضد باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم الثلاثاء 4 - 5 - 2021 في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتقام المباراة في تمام التاسعة مساء عبر قناة bein SPORTES 1 PREMIUM.

تشكيل مانشستر سيتي 4 -5 -2021

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: كايل ووكر، روبن دياش، جون ستونز، جواو كانسيلو

خط الوسط: رودريجو هيرنانديز، إلكاي جوندوجان، برناردو سيلفا

خط الهجوم: رياض محرز، كيفين دي بروين، فيل فودين

بينما تشكيل باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: كيلور نافاس

خط الدفاع: أليساندرو فلورينزي، كيمبيمبي، ماركينيوس، باكير

خط الوسط: باريديس، هيريرا، ماركو فيراتي

خط الهجوم: دا سيلفا، كيليان مبابي، آنخيل دي ماريا

هدف رياض محرز فى المباراة الأولى فى مرمى باريس سان جيرمان

هدف رياض محرز اليوم 4-5-2021 في مرمى باريس سان جيرمان

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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