شكرا لقرائتكم خبر عن رد فعل النادي الأهلي بعد إيقاف اتحاد الكرة «سيد عبدالحفيظ» وإحالته للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشر حساب النادي الأهلي اليوم على تويتر بوستر للكاتبن سيد عبدالحفيظ، معلقاً: «تابع المسير للامام» باللغة الإنجليزية.

وتأتي تلك الرسالة من دعم عقب قرار اتحاد الكرة المصري، إيقاف عبدالحفيظ وإحالته للتحقيق.

وقررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرةالقدم إيقاف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي واحالته للتحقيق معه بمعرفة المستشار القانوني للاتحاد لما بدر منه من تصريحات تليفزيونية بعد مباراة غزل المحلة مع الأهلي ضمن مسابقة الدوري .

وتقدم الحكم الدولي المصري جهاد جريشة بشكوى رسمية لاتحاد الكرة المصري ضد عبد الحفيظ بعد التصريحات التي أدلى بها الأخير ضده عقب خسارة الأهلي بهدف دون رد أمام غزل المحلة أمس الإثنين، ضمن الجولة الـ19 من الدوري المحلي.