شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر .. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان الآن (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلعب مانشستر سيتي الإنجليزي ضد باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم الثلاثاء 4 - 5 - 2021 في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتقام المباراة في تمام التاسعة مساء عبر قناة bein SPORTES 1 PREMIUM.

تشكيل مانشستر سيتي 4 -5 -2021

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: كايل ووكر، روبن دياش، جون ستونز، جواو كانسيلو

خط الوسط: رودريجو هيرنانديز، إلكاي جوندوجان، برناردو سيلفا

خط الهجوم: رياض محرز، كيفين دي بروين، فيل فودين

بينما تشكيل باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: كيلور نافاس

خط الدفاع: أليساندرو فلورينزي، كيمبيمبي، ماركينيوس، باكير

خط الوسط: باريديس، هيريرا، ماركو فيراتي

خط الهجوم: نيمار دا سيلفا، كيليان مبابي، آنخيل دي ماريا

هدف رياض محرز فى مرمى باريس سان جيرمان