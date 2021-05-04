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اخبار النادي الأهلي اليوم الثلاثاء 4/5/2021

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القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الأهلي اليوم الثلاثاء 4/5/2021 ، العديد من الأخبار الهامة والتي جاء في مقدمتها ، رسمياً .. إيقاف سيد عبد الحفيظ وإحالته للتحقيق، ومجلس الأهلي يدرس التصعيد ضد حكم مباراة غزل المحلة، وإيقاف حكم الفيديو في مباراة الأهلي والمحلة شهراً، مدرب سيدات يد الأهلى يطلب التجديد للمحترفة سندس حشانةز

 

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي واحالته للتحقيق معه بمعرفة المستشار القانوني للاتحاد

رسمياً..الأهلي يتقدم بشكوى رسمية ضد الحكام لاتحاد الكرة ويطلب أجانب

أرسلت إدارة النادي الاهلي خطابًا صباح اليوم لاتحاد كرة القدم تطلب فيه تعيين حكام أجانب من التصنيف الأول أوربيًا لجميع مباريات الأهلي المقبلة، وأن يتحمل النادي كافة التكاليف المالية، وذلك وفقًا للائحة المسابقات «المادة 110ج- في حالة طلب أي نادٍ تعيين حكام أجانب لأي مباراة مشارك فيها، ووافق الاتحاد على تلبية طلبه.

 

مجلس الأهلي يدرس التصعيد ضد حكم مباراة غزل المحلة

قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة، إيقاف سيد شعبان حكم الفيديو في لقاء الأهلي والمحلة أمس بالدوري، لمدة شهر، بعد أخطاؤه في مباراة الأمس.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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