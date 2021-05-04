اخبار النادي الأهلي اليوم الثلاثاء 4/5/2021

أرسلت إدارة النادي الاهلي خطابًا صباح اليوم لاتحاد كرة القدم تطلب فيه تعيين حكام أجانب من التصنيف الأول أوربيًا لجميع مباريات الأهلي المقبلة، وأن يتحمل النادي كافة التكاليف المالية، وذلك وفقًا للائحة المسابقات «المادة 110ج- في حالة طلب أي نادٍ تعيين حكام أجانب لأي مباراة مشارك فيها، ووافق الاتحاد على تلبية طلبه.