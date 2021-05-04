شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادي الأهلي اليوم الثلاثاء 4/5/2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الأهلي اليوم الثلاثاء 4/5/2021 ، العديد من الأخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها ، رسمياً .. إيقاف سيد عبد الحفيظ وإحالته للتحقيق، ومجلس الأهلي يدرس التصعيد ضد حكم مباراة غزل المحلة، وإيقاف حكم الفيديو في مباراة الأهلي والمحلة شهراً، مدرب سيدات يد الأهلى يطلب التجديد للمحترفة سندس حشانةز
قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي واحالته للتحقيق معه بمعرفة المستشار القانوني للاتحاد
أرسلت إدارة النادي الاهلي خطابًا صباح اليوم لاتحاد كرة القدم تطلب فيه تعيين حكام أجانب من التصنيف الأول أوربيًا لجميع مباريات الأهلي المقبلة، وأن يتحمل النادي كافة التكاليف المالية، وذلك وفقًا للائحة المسابقات «المادة 110ج- في حالة طلب أي نادٍ تعيين حكام أجانب لأي مباراة مشارك فيها، ووافق الاتحاد على تلبية طلبه.
مجلس الأهلي يدرس التصعيد ضد حكم مباراة غزل المحلة
قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة، إيقاف سيد شعبان حكم الفيديو في لقاء الأهلي والمحلة أمس بالدوري، لمدة شهر، بعد أخطاؤه في مباراة الأمس.