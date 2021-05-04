شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يحذر لاعبيه من انتفاضة الأهلي بعد السقوط فى المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر حسام حسن المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، لاعبيه من انتفاضة الأهلي قبل مواجهة الفريقين المقرر لها الخميس المقبل على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز ها الموسم.

وقال العميد للاعبيه، أن الأهلي بات يملك دوافع مضاعفة للقتال أمام الاتحاد السكندري في مباراة الخميس، بعد السقوط المفاجئ أمام الغول في ملعب المحلة.

وأكد المدير الفني لوعيم الثغر، للاعبيه، أن الفرق الكبيرة مثل الأهلي لا تتقبل الهزيمة في مباراتين متتاليتين، ما سجعل المباراة المقبلة لفريقه صعبة بسبب حماس لاعبي الأهلي ورغبتهم في مصالحة جماهيرهم.

وأبلغ العميد لاعبي الاتحاد السكندري، أنهم بامكانهم الفوز على الأهلي في حال تحلوا بالهدوء وأكبر قدر من التركيز لانهاء الهجمات مع استغلال أنصاف الفرص، حيث سيكون فريق الأهلي مندفع للهجوم بشكل مبالغ فيه، ما يفتح أمامهم المساحات لاختراق دفاع الفريق الأحمر.

وبدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي الاستعداد والتركيز فى مباراة الاتحاد السكندرى القوية، المقرر لها الخميس المقبل في بطولة الدوري المصرى، والتى تُعد إحدى المحطات القوية فى رحلة الحفاظ على لقب الدوري.

وأغلق الجهاز الفني للفريق الأحمر ملف مباراة غزل المحلة التى أقيمت أمس بملعب المحلة فى بطولة الدوري الممتاز، وبدأ موسيماني ومعاونوه التفكير والاستعداد لمواجهة الاتحاد التى ستكون صعبة للغاية فى ظل العروض القوية التى يُقدمها زعيم الثغر هذا الموسم تحت قيادة مدربه حسام حسن.