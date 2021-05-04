دجلة يخضع لاختبارات كورونا قبل مواجهة بيراميدز

القاهرة - سامية سيد - يخضع لاعبو فريق وادي دجلة والأجهزة الفنية والإدارية والطبية بالنادي، لاختبارات الكشف عن فيروس كورونا باجراء تحاليل الرابيد تيست، استعدادا لمواجهة بيراميدز بالدوري المصري، والمقرر لها الخميس المقبل.ويجرى الفريق الاختبارات الطبية على هامش مران الفريق المقرر في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، استعدادا للمواجهة المرتقبة، سعيا للخروج من النفق المظلم والابتعاد عن المراكز المهددة بالهبوط.

ووافق الاتحاد المصرى لكرة القدم على طلب النادي الأهلي بتأجيل مباراتيه أمام وادى دجلة وسيراميكا بالجولتين 22، 23 لمسابقة الدوري الممتاز، والمحدد لهما 18 و25 مايو الجارى على الترتيب، على أن يلعبهما خلال فترة توقف المسابقة لتجمع المنتخب الأولمبي استعدادا للمشاركة في الأولمبياد.

ووفقا لجدول الدورى يلتقى الأهلى مع وادى دجلة فى الأسبوع الـ22 يوم 18 مايو، قبل أن يواجه سيراميكا يوم 25 من نفس الشهر فى الأسبوع الـ23، ثم يتوجه الأهلى إلى الدوحة لمواجهة نهضة بركان فى السوبر الافريقى يوم 28 مايو.

وسبق وأرسلت إدارة النادي خطاباً لاتحاد كرة القدم المصري تطلب فيه ترحيل مباراتي الاهلي مع كلاً من ، وادي دجلة في الأسبوع الـ22 وسيراميكا في الأسبوع الـ23 من بطولة الدوري إلى فترة توقف مسابقة الدوري أثناء إقامة أولمبياد طوكيو.