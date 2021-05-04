شكرا لقرائتكم خبر عن تغييرات مرتقبة فى تشكيل الأهلي أمام الاتحاد السكندري فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على إجراء تغييرات في تشكيل الفريق في مباراة الإتحاد السكندري بعد غد ، الخميس، في بطولة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يُعيد موسيماني أكثر من لاعب للتشكيل الأساسي يأتي في مقدمتهم ، محمود وحيد الذي سيعود لقيادة الجبهة اليسرى بعدما شارك كبديل في مباراة غزل المحلة أمس وظهر فيها بشكل جيد.

وإستقر موسيماني على عدم الدفع بأحمد رمضان بيكهام في الجبهة اليسرى إلا للضرورة القصوى بعدما ظهر بشكل سيئ في المباريات التى شارك خلالها في هذا المركز.

على صعيد متصل ، يُجهّز بيتسو موسيماني مدافع الفريق بدر بانون لقيادة دفاع الأحمر في مباراة الزمالك المقرر لها 10 مايو الجاري في الدوري المصري ، ويغيب بدر بانون عن مباريات الأهلي طوال المباريات الأخيرة للإصابة بإجهاد عضلي فضّل الجها الفني على أثره إراحته حتى لا تتفاقم إصابته.

ويقوم الجهاز الفني بتجهيز اللاعب المغربي بدر بانون خلال الأيام الحالية ومن المقرر أن يتم الدفع به في جزء من مباراة الإتحاد السكندري بعد غد ، الخميس، في الدوري المصري.

وفي حالة عدم جاهزية بانون لمباراة الاتحاد بشكل تام سيتم تجهيز لقيادة دفاع الأحمر في مباراة الزمالك المرتقبة باعتبار أن بانون من أهم الأوراق الرابحة في الفريق.