شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية رابيد تيست لاعبي الاتحاد السكندري قبل مواجهة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتورعمرو الأشلم رئيس الجهاز الطبي بنادي الاتحاد السكندري عن سلبية اختبارات الرابيد تيست التي أجراها الفريق السكندري استعدادا لمواجهة الأهلي بالدوري في اللقاء المقرر له الخميس المقبل على استاد الإسكندرية.

ويدخل الاتحاد السكندري مباراة الأهلي مكتمل الصفوف بسبب جاهزية جميع اللاعبين من الناحيتين الفنية والبدنية، باستثناء عماد السيد حارس المرمى المستبعد لأسباب فنية بقرار من العميد حسام حسن المدير الفني.

ويعول الجهاز الفني للاتحاد على مباراة الأهلي لتحقيق الفوز والخروج من دوامة النتائج السيئة في أخر 3 مواجهاتحيث خسر زعيم الثغر مباراة دجلة في الكأس ثم مباراة المقاولون العرب بالدوري، قبل أن يخسر بهدفين أمام بيراميدز ويتعادل إيجابيا أمام سموحة في آخر المباريات.

وكان الاتحاد قد خاض مباراة ودية أول أمس أمام فريق الأمل "شباب النادي"، وقام العميد باشراك جميع اللاعبين الذين لم يشاركو فى المباريات السابقة لاكتساب حساسية المباريات.

ويسعى حسام حسن لعلاج الأخطاء الفردية التى وصفها بالمؤثرة وكذلك علاج إهدار الفرص السهلة والتى تسببت في إهدار زعيم الثغر لنقطتين مهمتين بعدا كان الفريق متقدم بهدفين نظيفين فرط في اللقاء وعاد سموحة وتعادل بهدفين لكل فريق .

وعقد حسام حسن جلسة خاصة مع عمار حمدى لرفع الروح المعنوية للاعب قبل موقعة الاهلى التى يعول عليها الكثير لعودة الانتصارات .