شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الاولمبياد.. اليابان تمنع الفراعنة من الوصول لقبل نهائي لندن 2012 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "هنا الأولمبياد" سلسلة متواصلة خلال شهر رمضان عن الدورات الأولمبية السابقة، وأهم المعلومات عن البعثات المصرية، وتاريخ مشاركتها فى الأولمبياد منذ انطلاقها وحتى الآن.

منتخب كرة القدم شارك في اولمبياد لندن 2012 ، حيث اوقعته القرعة في المجموعة الثالثة مع منتخبات البرازيل ونيوزيلندا ، وشارك مع المنتخب الاولمبى 3 لاعبين من المبار وهم احمد فتحى ومروان محسن و ابو تريكة، وفى المباراة الأولى استطاع منتخب البرازيل تسجيل ثلاثة أهداف في الشوط الأول بينما سجل للفراعنة هدفين لأبو تريكة ومحمد صلاح في الدقيقتين 52 و76، ولكن انتهت المباراة بهذة النتيجة وفاز المنتخب البرازيلي وتلقت مصر الهزيمة الأولى لها بالأولمبياد.

ثانى المباريات كانت أمام منتخب نيوزيلندا وأنتهت بالتعادل بهدف لكل منتخب.

كان لزاماً علي منتخب الفراعنة الفوز على بيلاروسيا اذا اراد التأهل للدور الربع النهائي ، وبالفعل انتهت المباراة بفوز المنتخب المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد للمنتخب البيلاروسي، وتتأهل مصر للدور ربع النهائي للأولمبياد للمرة الأولى منذ أولمبياد لوس أنجلوس 1984.

المباراة شهدت تفوق واضح للمنتخب الياباني، فخسر المنتخب المصري بثلاثة أهداف نظيفة ، وتنهى مشاركته في اولمبياد لندن.