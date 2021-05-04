الميركاتو الصيفي 2021 | دورتموند يسمح برحيل سانشو لإبقاء هالاند

فتحت إدارة بوروسيا دورتموند الألماني الباب أمام مانشستر يونايتد لإتمام التعاقد مع الجناح الدولي الإنجليزي “جادون سانشو” في الميركاتو الصيفي 2021، لثقتها التامة في أن تلك الصفقة ستساعدهم على إبقاء هالاند للموسم المقبل.

وأكد المدير الرياضي في بوروسيا دورتموند “مايكل زورك” توصله لصيغة اتفاق مع الجناح الانجليزي الشاب “جادون سانشو” للسماح له بالرحيل فور فتح باب الميركاتو الصيفي 2021.

وكان مستقبل سانشو هو الموضوع الأكثر سخونة في صيف 2020، حيث ضغط مانشستر يونايتد بشدة للتوقيع معه، مع توضيح بوروسيا دورتموند علنًا أنهم سيكونون مستعدين للبيع إذا وافقت إدارة مانشستر يونايتد على دفع السعر المطلوب والذي تجاوز الـ 100 مليون إسترليني، وهو ما لم يحدث في النهاية ليستمر اللاعب في الدوري الألماني لموسم جديد.

وقال مايكل زورك في حديثه مع التلفزيون الحكومي الألماني “لقد توصلنا بالفعل إلى اتفاق شرف مع جادون سانشو منذ العام الماضي يسمح له بالانتقال في ظل ظروف معينة. لقد كان معنا لمدة عامين، وكان سيرحل لكن لم يتم الوفاء بالمتطلبات في الصيف الماضي”.

ما هو سعر جادون سانشو في الميركاتو الصيفي 2021؟

وصل التقييم السابق من جانب إدارة بوروسيا دورتموند لسعر جادون سانشو إلى 120 مليون جنيه إسترليني، لكن هذا العام ستنخفض القيمة لأقل من 90 مليون إسترليني.

وزعمت قناة سكاي سبورت 1 الألمانية أن إدارة بوروسيا دورتموند ستستمع إلى عروض أقرب إلى مبلغ 87 مليون جنيه إسترليني، تجاوباً مع الأزمة المالية التي ضربت كرة القدم العالمية في الوقت الراهن.

في نفس الوقت، ذكرت مصادر إنجليزية أن مانشستر يونايتد لا يزال يسعى نحو التعاقد مع جناح أيمن جديد لعدم اقتناع سولشاير بالويلزي دانييل جيمس، وإن سانشو على رأس قائمة أمنياته في هذا المركز.

وتأمل إدارة الشياطين الحمر أن ينخفض سعر سانشو أكثر في حال فشل بوروسيا دورتموند في التأهل للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ما موقف دورتموند من بيع هالاند في الميركاتو الصيفي 2021؟

إذا كان الباب قد فُتح على مصراعيه أمام الانجليزي جادون سانشو، فعلى النقيض من ذلك لايزال مايكل زورك مصرًا على أن المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند سيواصل مع بوروسيا دورتموند لموسم جديد.

وأوضح زورك بخصوص مهاجم ريد بول سالزبورج النمساوي السابق “اتفاق الشرف هذا الذي نمتلكه مع سانشو غير موجود مع إرلينج هالاند، لن يذهب إلى أي مكان رغم العروض الكثيرة التي تلقاها من كبار أوروبا”.

ولم يخف دورتموند رغبته في الاحتفاظ بهالاند، لكن هذا لم يمنع وكيل أعماله الإيطالي “مينو رايولا” من السفر في جميع أنحاء أوروبا للاستماع إلى مقترحات من أكبر الأندية في أوروبا، في مقدمتهم ريال مدريد، برشلونة ومانشستر سيتي، حيث يريدون جميعاً الوصول إلى توقيع النرويجي.

ويُعتقد أن دورتموند على استعداد للاستماع للعروض المقدمة من أجل هالاند، بشرط ألا تقل عن 150 مليون جنيه إسترليني ولكن حتى هذا المبلغ، قد لا يكون كافياً لإقناعهم بالبيع في الوقت الراهن.