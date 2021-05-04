اخبار الانتر | لوكاكو يصف التتويج بلقب الدوري الايطالي بالأفضل في حياته

اعترف المهاجم البلجيكي “روميلو لوكاكو” أنه لم يشعر أبدًا بالسعادة غير العادية التي يعيشها حاليًا، بعد تتويجه مع الانتر بلقب الدوري الايطالي.

وقال لوكاكو بأنه لم يكن أفضل مما هو عليه الآن بعد أن قاد النيراتزوري للفوز بأول لقب في الدوري الإيطالي منذ عام 2010.

وسجل لوكاكو 21 هدفًا في الدوري الإيطالي هذا الموسم، بالاضافة إلى 9 تمريرات حاسمة، وساعد انتر ميلان في الفوز 2-0 على كروتوني يوم السبت، قبل أن يسقط اتلانتا في فخ التعادل 1-1 مع ساسولو ليهدي اللقب لفريق المدرب انطونيو كونتي.

وأضاف لوكاكو بعد التتويج بلقب الدوري الايطالي “كان هذا أفضل عام في مسيرتي. العام الماضي كان جيدًا أيضًا، لكن هذا العام قمنا ببعض الأشياء الرائعة وآمل أن نتمكن من الاستمرار على هذا النحو”.

وتابع مهاجم تشيلسي ومانشستر يونايتد الأسبق “أنا سعيد حقًا. أريد أن أشكر الجميع لأن هذا العام كان جيدًا لنا حقًا. أنا سعيد كذلك لجميع مشجعي انتر ميلان حول العالم وللفريق وللمدرب وطاقمه الفني، ومن أجل الرئيس. كان عامًا جيدًا بالنسبة لنا، وأنا فخور حقًا باللعب مع إنتر ميلان”.

ويتواجد لوكاكو حالياً على قوائم المرشحين للإنضمام إلى مانشستر سيتي وتشيلسي في الميركاتو الصيفي 2021، الذين يعتبرونه بديلا “أرخص” من النرويجي إيرلينج هالاند نجم بوروسيا دورتموند.

ومن المتوقع أن يكلف هالاند ما يقرب الـ 150 مليون جنيه إسترليني، في حين أن سعر مهاجم مانشستر يونايتد السابق قد يقترب من 100 مليون جنيه إسترليني.

ويأمل الفريقان الإنجليزيان – تشيلسي ومانشستر سيتي – أن يحبذ لوكاكو فكرة العودة من أجل تحقيق النجاح في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث كافح قبل الانضمام إلى الإنتر للحصول على دقائق مع تشيلسي وفشل في التنافس على الألقاب مع إيفرتون ومانشستر يونايتد.

ومع ذلك، يبدو أن لوكاكو يقضي وقتًا ممتعًا في حياته في إيطاليا، حيث قال في نهاية حديثه “بالنسبة لي حان الوقت للاحتفال مع الناس. خرجت مع صديق لي لأن أفضل شيء هو رؤية الجماهير وأنا سعيد لأنني فعلت ذلك. بالنسبة للعديد من لاعبي إنترناسيونالي، هذا هو اللقب الأول والآن علينا فقط الاحتفال”.