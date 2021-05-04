النصر يؤجل مفاوضات امرابط، ويحسم الجدل بشأن حمدالله

قررت إدارة نادي النصر، تأجيل مفاوضات تمديد عقد النجم الدولي المغربي “نور الدين امرابط”، حتى بعد انتهاء الموسم الرياضي الحالي في السعودية.

ويتبقى 5 جولات على نهاية الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”، وتأتي تلك الخطوة من قبل إدارة النصر من أجل الإبقاء على تركيز اللاعبين ونقل التفوق القاري، إلى الدوري المحلي لتحسين مركز الفريق في جدول الترتيب.

وينتهي عقد نور الدين امرابط بنهاية الموسم الحالي، ومن المتوقع بقاء صاحب الـ34 عامًا مع النصر لمدة عام إضافي، بعدما أعلن في وقت سابق استعداده لتلك الخطوة على الرغم من تلقيه عروضًا للاستفادة من خدماته في قطر، اسبانيا، هولندا وتركيا.

أما فيما يتعلق بزميله في الفريق ومواطنه “عبد الرزاق حمدالله“، فإن المدرب مانو مينيزس قد قرر عدم التخلي عن خدمات المهاجم الدولي المغربي.

وبحسب ما تردد في العديد من الصحف السعودية، أن النصر رحب بعقد صفقة تباديلة مع الجزيرة الإماراتي، تقضي بإنتقال حمدالله إلى صفوف فخر أبو ظبي، مقابل التعاقد مع المهاجم علي مبخوت.

ولكن الصحف المغربية نفت تلك الأنباء، وأكدت أن مينيزس، لم يطرح في تقريره الفني الأخير الذي قدمه لإدارة النصر، فكرة الاستغناء عن عبد الرزاق حمدالله.