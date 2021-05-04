البطولة الجزائرية | مدرب الهلال الأسبق يتولى تدريب شباب بلوزداد

أعلن نادي شباب بلوزداد الجزائري تعاقده بشكل رسمي مع مدرب الهلال السوداني الأسبق، زوران مانولوفيتش، خلفًا للمدرب الفرنسي فرانك دوما.

وتراجع شباب بلوزداد في الصراع على لقب البطولة الجزائرية المحترفة إلى المركز الخامس برصيد 33 نقطة بفارق 9 نقاط واضحة عن وفاق سطيف المتصدر، وذلك بسبب النتائج المتواضعة للفريق خلال شهري مارس وأبريل، حيث اكتفى بتحقيق 3 انتصارات خلال آخر 8 مباريات.

وتعادل شباب بلوزداد مع مولودية الجزائر وداد تلمسان والنجم المقراوي، بالاضافة إلى خساراتين أمام اتحاد بسكرة واتحاد العاصمة.

وتعرض رئيس النادي شرف الدين عمارة لاعتداء من جانب جمهور الفريق بسبب تدني النتائج، ليتخد قرارًا مع مطلع الشهر الجاري بتغيير المدرب.

ويتمتع المدرب الصربي زوران مانولوفيتش بخبرات متميزة على الصعيد الأفريقي، حيث درب ناديي الوداد البيضاوي والهلال السوداني خلال الفترة الأخيرة من مسيرته.

وقالت الصفحة الرسمية لنادي شباب بلوزداد إن زوران مانولوفيتش قد وافق على توقيع عقد قصير الأمد حتى نهاية الموسم الجاري 2021/2020.

وكان شباب بلوزداد قد تمكن من بلوغ الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا الشهر الماضي بعد منافسة قوية مع الهلال السوداني ومازيمبي.

وأوقعت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، حامل لقب البطولة الجزائرية الموسم الماضي، في مواجهة صعبة أمام الترجي الرياضي التونسي.