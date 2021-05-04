تحديد موعد اختيار رئيس الاهلي السعودي، والنفيعي الأقرب

أعلن الاهلي السعودي موعد اختيار الرئيس الجديد للنادي، بعدما صادقت لجنة الانتخابات على القائمتين المرشحتين لانتخاب إدارة جديدة، خلفًا لإدارة عبدالإله مؤمنة، الذي استقال في وقت سابق.

وضمت القائمة الأولى المرشحة لرئاسة الاهلي السعودي، الدكتور زياد اليوسف في منصب الرئيس، وفهد طيب وسليمان الجميعي، والدكتورة ماوية خفاجي، والدكتور رأفت سمان، والدكتور محمد قطب، والدكتور خالد الخامدي، كمرشحين للعضوية.

أما القائمة الثانية، يتواجد فيها ماجد النفيعي رئيسًا، وترشح للعضوية لكل من، “بندر الدعجاني، محمد الديني، رائد آل زمة، ومازن ضيف الله”.

وانتظرت جماهير الاهلي السعودي الاعلان الأخير عن أسماء المرشحين، وموعد الاقتراع، بفارغ الصبر، وذلك بعد أن أكدت بعض المصادر أن هناك عددًا من الطعون تقدم بها أحد المرشحين على إحدى القوائم.

ومن المقرر أن تختار اللجنة العمومية للاهلي السعودي، الرئيس الجديد للنادي اليوم الثلاثاء.

وذكرت بعض المصادر المقربة من أعضاء الجمعية العمومية للنادي الاهلي السعودي، أن صوت العضو الذهبي الأمير “منصور بن مشعل”، الذي يملك أكبر عدد من الأصوات، سيذهب إلى ماجد النفيعي، ما يعني فوزه برئاسة النادي بنسبة كبيرة.

وسبق للنفيعي رئاسة الاهلي لفترة وجيزة بلغت 4 أشهر فقط في عام 2018 قبل أن يتقدم بإستقالته، وهو رجل أعمال يدير عددًا من الشركات المختصة في مجال السياحة والفنادق.