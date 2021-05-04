الامارات | بيان شديد اللهجة من الأهلي إلى الاتحاد المصري.. ويطالب بحكام أجانب لجميع مبارياته

شكرا لقرائتكم خبر عن بيان شديد اللهجة من الأهلي إلى الاتحاد المصري.. ويطالب بحكام أجانب لجميع مبارياته والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن النادي الأهلي المصري اليوم أنه طالب الاتحاد المصري لكرة القدم بتعيين حكام أجانب من التصنيف الأول أوروبيا، لجميع المباريات المقبلة للفريق. وذكر الأهلي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت :"أرسلت إدارة النادي خطابا صباح اليوم لاتحاد كرة القدم تطلب فيه تعيين حكام أجانب من التصنيف الأول أوروبيا لجميع مباريات الأهلي المقبلة، وأن يتحمل النادي كافة التكاليف المالية، وذلك وفقا للائحة المسابقات".

وأضاف الأهلي:"وفي حالة الرفض، طالب النادي مسؤولي اتحاد الكرة بإظهار الحقيقة للرأي العام، وإعلان الأسباب، خاصة أن الأهلي سوف يتحمل كل التكاليف المالية لذلك." وتابع :"كما طلب الأهلي في خطابه استبيان الأمر عن التعنت الذي يلمسه الكثيرون. وهل الهدف منه دفع النادي للجوء للاتحاد الدولي لكرة القدم لكشف الأخطاء غير المبررة سواء التحكيمية (الفجة) التي يتعرض لها، أو ما جاء من تعديلات وترتيبات في جدول المباريات دون مراعاة لمبدأ تكافؤ الفرص، خاصة أنه حتى الآن لم يتم الإعلان من جانب الاتحاد، لماذا بدأ الأهلي الدور الثاني للدوري دون أن يلعب مباراته المؤجلة مع أسوان من الدور الأول، ولماذا بدأ فعاليات الدور الثاني بمباراة غزل المحلة وليس مصر المقاصة كما حدث في الدور الأول... وهو ما يترتب عليه أن يلعب فريق الأهلي مباراتين متتاليتين خارج القاهرة مع المحلة ثم الاتحاد في الإسكندرية قبل مباراة القمة، وقبل خوض مباراة الذهاب في دور الثمانية لدوري رابطة الأبطال والمحدد لها 15 الجاري."

وأوضح الأهلي :"جاء ذلك عقب الأخطاء التحكيمية (الفجة) التي ارتكبها حكم مباراة الأهلي وغزل المحلة أمس، حيث تغاضى عن احتساب ضربة جزاء صحيحة لمحمد هاني لاعب الأهلي. كما تغاضى عن طرد مدافع غزل المحلة الذي قام بعرقلة محمد شريف، مهاجم الأهلي وهو منفرد بالمرمى. فضلا عن إحراز المنافس لهدف الفوز من (فاول) غير صحيح بشهادة كل خبراء التحكيم."

وأضاف الأهلي :"سرد الأهلي في خطابه بعض الأخطاء التحكيمية التي تركت ما هو أكبر من علامات الاستفهام، في الأسبوع الخامس للدوري، وعندما واجه فريق الأهلي منافسه وادي دجلة، تغاضى حكم المباراة عن احتساب ضربة جزاء صحيحة لمصلحة الأهلي الذي فقد نقطتين بتعادله في هذه المباراة، وفي الأسبوع السادس في مباراة سيراميكا كليوباترا قام حكم المباراة بإلغاء هدف صحيح لمهاجم الأهلي محمود كهربا، وفي الأسبوع الثامن في مباراة البنك الأهلي، ألغى الحكم هدفا صحيحا أحرزه أيمن أشرف ويفقد الأهلي نقطتين بتعادله في هذا اللقاء... وفي الأسبوع العاشر في مباراة بيراميدز، ألغى الحكم هدفا صحيحا أحرزه والتر بواليا، ولم يحتسب ضربة جزاء لمصلحة مهاجم الأهلي محمد شريف. ويفقد الأهلي نقطتين بتعادله في هذه المباراة... وتكررت نفس الأخطاء في مباراة المحلة."

وأضاف الأهلي أنه أوضح في خطابه أنه سبق له مخاطبة اتحاد الكرة المصري عدة مرات في 18 و28 يناير والثاني من مارس و11 أبريل "للتحقيق في الأخطاء التحكيمية المتكررة بحق الأهلي، وضرورة إيجاد وقفة حيال هذا الأمر، وإرساء مبدأ العدالة، ولم يكن هناك أي رد من جانب الاتحاد."

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