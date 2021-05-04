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مباشر .. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

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عمرو الصاوي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

يلعب مانشستر سيتي الإنجليزي ضد باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم الثلاثاء 4 - 5 - 2021 في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتقام المباراة في تمام التاسعة مساء، عبر قناة bein SPORTES 1 PREMIUM.

تشكيل مانشستر سيتي 4 -5 -2021

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: كايل ووكر، روبن دياش، جون ستونز، جواو كانسيلو

خط الوسط: رودريجو هيرنانديز، إلكاي جوندوجان، برناردو سيلفا

خط الهجوم: رياض محرز، كيفين دي بروين، فيل فودين

بينما تشكيل باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: كيلور نافاس

خط الدفاع: أليساندرو فلورينزي، كيمبيمبي، ماركينيوس، باكير

خط الوسط: باريديس، هيريرا، ماركو فيراتي

خط الهجوم: دا سيلفا، كيليان مبابي، آنخيل دي ماريا

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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