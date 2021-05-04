شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يستقبل منتخب الكاراتيه بعد انجازات البريميرليج بالبرتغال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مساء اليوم بعثة المنتخب المصري للكاراتيه والذي حصل علي ٦ ميداليات متنوعة ببطولة الدوري العالمي البريميرليج بالبرتغال بالاضافة الي حصول اللاعب علي الصاوي علي البطاقة المؤهلة لأولمبياد طوكيو، وذلك بحضور محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري الكاراتيه والنائب محمد نصر عضو مجلس اداراة الاتحاد .

وخلال اللقاء أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة سعادته البالغة بإنجازات الاتحاد المصري للكاراتيه والتأهل للاولمبياد واضاف وزير الشباب والرياضة أن الفترة القادمة هي فترة إعداد على أعلى مستوى للوصول لمنصات تتويج أولمبياد طوكيو القادمة وان وزارة الشباب والرياضة لم ولن تدخر جهداً في تقديم كافة أنواع الدعم لجميع الاتحادات الرياضية المصرية ولاعبو المنتخبات في سبيل رفع اسم مصر على منصات التتويج على كافة مستوياتها القارية والدولية والعالمية .