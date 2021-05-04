شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد الكاراتيه يشكر وزير الرياضية علي دعمه للاعبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه محمد الزهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه الشكر لوزير الشباب والرياضة مؤكداً أن ما تحقق من إنجازات هو بمثابة نتيجةطبيعية للمساندة والمتابعة المستمرة من وزارة الشباب والرياضة للاتحاد .

وكانت بعثة مصر للكاراتية حقتت العديد من الإنجازات ببطولة البريميرليج والتي أقيمت بالبرتغال حيث فازت جيانا فاروق بالميدالية الفضية٦١ك.

وباسمين حمدي فضية ٥٥ ك ، وحقق منتخب كاتا انسات برونزية البطولة ، وفازت فريـال أشرف ببرونزية وزن ٦٧ ك ، وفاز على الصاويبرونزية ٦٧ك.

وعبدالله ممدوح حصد برونزية ٧٥ك ، وجاء منتخب كاتا رجال خامس ، وحل كريم أبو عيطة في المركز الخامس ٦٠ك ، ورضوي سيد سابع٥٠ ك .

جاء ذلك بحضور محمد الكردي مساعد الوزير وعبدالاول محمد معاون الوزير لقطاع البطولة .