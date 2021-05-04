شكرا لقرائتكم خبر عن مارتينيز يرحل عن صفوف بايرن ميونخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي بايرن ميونخ عن رحيل لاعب فريقه الأول خافي مارتينيز بنهاية الموسم الحالي بعد مسيرة مميزة استمرت لنحو 9 سنوات.

ونشر الموقع الرسمي للنادي البافاري بياناً جاء فيه «بايرن ميونخ ولاعبنا خافي مارتينيز يقولان وداعا وشكرا من أعماق قلوبهما بعد تسع سنوات من النجاح سوياً».

وأضاف «اتفق نادي بايرن ميونخ مع اللاعب مارتينيز بشكل ودي على عدم تمديد العقد الذي ينتهي في 30 يونيو المقبل».

ونجح اللاعب الإسباني في المساهمة مع زملائه لتحقيق 23 بطولة متنوعة محلياً وقارياً كان أبرزها التتويج بدوري أبطال أوروبا والدوري الألماني في أكثر من مناسبة.

ولم يحظى مارتينيز خلال الموسم الأخير بالاهتمام الذي وجده سابقاً حيث أصبح دوره هامشياً ومكتفياً بالمشاركة كبديل لبعض الوقت في المباريات.

يذكر أن فريق بايرن ميونخ يستعد لتنفيذ خطة تطوير على مستوى الفريق الأول وذلك بعد التعاقد مع المدرب الشاب ناجلسمان بداية الموسم المقبل، واقتراب رحيل عدد من اللاعبين الكبار.