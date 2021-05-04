شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب يحطم درون بسبب لافتة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

حطم الأرجنتيني بابلو بيريز، لاعب وسط فريق نيويل أولد بويز، طائرة درون (مسيرة)، بسبب حملها لافتة تسخر من فريقه، قبل 3 دقائق فقط من نهاية مباراة الفريق في ديربي روزاريو أمام روزاريو سنترال.

وحصل بيريز على البطاقة الصفراء؛ بسبب ركله الدرون وإسقاطها أرضاً، وحاول لوكاس جامبا، لاعب روزاريو سنترال، إبعاد الدرون عن الملعب، لكنها حلقت فوق منطقة جزاء نيويل أولد بويز، فقرر بيريز التعامل معها بشكل مباشر، ورمى بالكرة عليها وأسقطها.

ويبدو أن اللافتة من مشجعي روزاريو بسبب العبارة «أقصيتكم بهدف قاتل وكنت البطل»، أما الجانب الآخر من اللافتة فكان يشير لواقعة سابقة في ديربي المدينة الممتد على 115 عاماً. وزاد الطين بلة، خسارة نيويل أولد بويز الديربي بنتيجة صفر-3، بعد تعاقب ماركو روبن ونيكولاس فيريرا ولوكا مارتينيز على التسجيل لروزاريو.

ويعاني نيويل في حملة هذا الموسم؛ إذ لم يحقق سوى فوزين من 13 مباراة، وبيريز المولود في المدينة يلعب في الفريق الذي عاد إليه مرة ثانية بعد تجربة في بوكا جونيورز.