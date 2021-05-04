شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً .. إيقاف سيد عبد الحفيظ وإحالته للتحقيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي واحالته للتحقيق معه بمعرفة المستشار القانوني للاتحاد لما بدر منه من تصريحات تلفزيونية بعد مباراة غزل المحلة مع الأهلي ضمن مسابقة الدوري.

وتقدم الحكم الدولى جهاد جريشة بشكوي رسمية لاتحاد الكرة ضد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي بعد التصريحات التي أدلي بها الأخير ضد جهاد جريشة عقب مباراة الأهلي والمحلة التي أقيمت أمس في الجولة الـ 19 للدوري. وكان سيد عبد الحفيظ قد أكد ان جهاد جريشة اتصل به هاتفيا واعتذر له عن اخطاءه في بعض المباريات، وهو التصريح الذي يشوبه العديد من علامات الاستفهام وقد يؤدي الي ازمة كبيرة بين الأهلي ولجنة الحكام واتحاد الكرة ان صدقت تصريحات سيد عبد الحفيظ.

وجه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بنادى الأهلى، انتقادا للحكم الدولى جهاد جريشة، بعد إدارته لمواجهة الزمالك وبيراميدز الأحد الماضى، بعد الخطأ الذى ارتكبه فى احتساب ركلة جزاء وهمية للفريق الأبيض - على حد وصفه .

وهاجم سيد عبد الحفيظ التحكيم، بعد الأخطاء التى ارتكبها محمد معروف فى مباراة الأهلى وغزل المحلة التى انتهت بسقوط المارد الأحمر بهف نظيف، بعدما أكد أن الأهلى له ركلة جزاء صحيحة لم تُحتسب.

وقال سيد عبد الحفيظ، فى تصريحات لقناة الأهلي: "همسح نمرة جهاد جريشة من موبايلى، كل ما يغلط يكلمنى يعتذر لى، إزاى يكون حكم كأس عالم، و7 كأس أمم، ويحسب كورة الزمالك دى ضربة جزاء؟".