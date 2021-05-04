شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح أبو جريشة: أحب كرة الزمالك وأحترام مبادئ الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد صلاح أبو جريشة نجم الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، أنه كان على أعتاب الانتقال للنادي الأهلي في فترة توهجه مع الدراويش، موضحا أنه لم يندم على تعثر الصفقة، وفي نفس الوقت لو عاد به الزمن لأتم انتقاله للقلعة الحمراء دون تردد.

وتابع محمد صلاح أبو جريشة في تصريحات تليفزيونية، لبرنامج قصة ولعبة، مع سيف زاهر، على فضائية أون تايم سبورتس: "أحترم النادي الأهلي وميخها.

وأضاف نجم الدراويش السابق، أنه خاض تجربتين خارج الإسماعلي في حرس الحدود والتضامن الكويتي بسبب خلافات مع مجلس الإدارة، موضحا أنه كان يرغب في ترك منصبة في إدارة الإسماعيلي بعد أربعة أيام من نجاحه في الانتخابات.

وأوضح أبو جريشة، أنه سعيد بالعمل مع أحمد سامي مدربا عاما من قبل، وكان قريبا من العمل معه في سموحة خلال تجربته الحالية، رغم أن الأخير يصغره في السن، موضحا أن هناك عدة عوامل عطلت تصعيده للرجل الأول في مهنة التدريب، رغم أنه يستحق الفرصة.