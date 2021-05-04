شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف بن شرقي يمنع الزمالك من تلبية رغبات فرجاني ساسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، تفاصيل جديدة في كواليس المفاوضات مع التونسي فرجاني ساسي، لتجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، كاشفا أن المغربي أشرف بن شرقي أصبح أحد العقبات أمام الموافقة على طلبات زميله بالفريق لتجديد تعاقده

كشف مصدرالقدرة على تنفيذ طلبات اللاعب، وهو ما ينتظر حسمه بشكل رسمى خلال الأيام القليلة المقبلة مع اقتراب موعد انتهاء عقده الحالي.

وكشف مصدر مقرب من ساسي، أن بيراميدز لم يتفاوض مع اللاعب نهائيا فى الفترة الماضية، والاتص مطلع داخل نادي الزمالك، تفاصيل جديدة في كواليس المفاوضات مع التونسي فرجاني ساسي، لتجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، كاشفا أن المغربي أشرف بن شرقي أصبح أحد العقبات أمام الموافقة على طلبات زميله بالفريق لتجديد تعاقده.

قال المصدر الزملكاوي، أن أشرف بن شرقي، سينتهي عقده مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل، وسيكون هناك سعي لتجديد عقده في وقت لاحق وحال الموافقة على القيمة المادية التي طلبها سيكون النادي مطالب بسداد نفس المبلغ لبن شرقي عند التجديد.

أضاف المصدر أن بن شرقي ليس العقبة الوحيدة في طريق تلبية طلبات فرجاني ساسي ولكن هناك أكثر من لاعب بارز ستنتهي عقودهم بنهاية الموسم المقبل على رأسهم طارق حامد وأحمد سيد زيزو وعبد الله جمعة لذلك يجب وضع سقف محدد لعقود اللاعبين في الوقت الحالي لمنع حدوث الأزمات مستقبلا بسبب هذا الأمر.

ويتمسك مسئولو الزمالك باستمرار فرجانى ساسي، لكن وفقا للسقف المحدد من جانب النادى والات التى تلقاها وكيل اللاعب مؤخرا جميعها من أندية غير مصرية.

وأكد مصدر مسئول بنادى بيراميدز، فى وقت سابق، أن فرجانى ساسى خارج حسابات ناديه؛ بسبب ضخامة المقابل المادى المطلوب للتعاقد معه، مشيرًا إلى أن ساسى اشترط على الزمالك الحصول على ما يقرب من 2 مليون و100 ألف دولار من أجل التجديد، وهو مبلغ ضخم جدًّا لا يمكن سداده.

وحسم اتحاد الكرة الجدل الدائر حول مصير فرجانى ساسى مع الزمالك، وأكد مسئولو الجبلاية أن اللاعب مستمر مع ناديه حتى نهاية الموسم الجارى فى 30 سبتمبر، ولا يحق له الرحيل فى يونيو المقبل كما يتردد، كما وضع مسئولو نادى الزمالك حلا جديدا لإنهاء ملف ساسي، وذلك بتأجيل صرف مستحقات اللاعب القديمة والتفاوض بخصوص العقد الجديد فقط.