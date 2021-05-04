شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبد العال يعالج الأخطاء الدفاعية لأسوان قبل مواجهة المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني لفريق أسوان بقيادة علاء عبد العال على مراجعة الأخطاء الدفاعية التي كبدت الفريق هزيمة ثقيلة أمام طلائع الجيش بثلاثية نظيفة، في مباراة الجولة 19 التي جمعت الفريقين مساء السبت الماضي، وذلك لوضع حلول سريعة قبل اللقاء المرتقب مع النادي المصري والمقرر إقامته الأربعاء المقبل.

وكان أسوان قد خسر أمام الطلائع بثلاثة أهداف نظيفة خلال المباراة التي جمعت الفريقين على استاد جهاز الرياضة العسكري، وهو ما وضع زهرة الجنوب في موقف صعب بعدما تراجع للمركز الـ 13 بجدول المسابقة.

من جانبه، أعرب علاء عبد العال مدرب أسوان، عن حزنه الشديد على الخسارة بثلاثية أمام الطلائع، وقال عبد العال في تصريحات إذاعية: النتيجة لم تعبر عن سير المباراة، الهدفين سجلا في الوقت الضائع نتيجة هجمات مرتدة، قدمنا شوط أول رائع، ومحمد بسام أنقذ هدفين محققين، طلائع الجيش فريق قوي ومحترم، ولديهم أفضل ثلاث مهاجمين في مصر عمرو جمال وعمرو مرعي وناصر منسي، قائمة على مستوى عالٍ، فريق الطلائع بهذه الإمكانيات واللاعبين يجب أن يكون في مكانة أفضل من ذلك.

أضاف: حزين على الخسارة، وكان يهمنا أن نخرج بنتيجة إيجابية، لأن تجميع النقاط في هذه الفترة شيء مهم، وأشعر بالقلق تجاه وضع أسوان، وذلك من قبل مباراة اليوم، 20 نقطة شيء غير مطمئن لأي فريق.

واصل: نعاني من قلة الإمكانيات المادية، وتحدثت مع مجلس الإدارة ويحاولون إيجاد دعم مادي للفريق، الفرق المنافسة ترصد مكافآت 30 و40 ألفًا، ونحن ليس لدينا هذه الإمكانيات.