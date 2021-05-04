شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. ممارسة الرماية مفيدة لتوافق العضلات مع الجهاز العصبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد رياضة الرماية من أبرز رياضات السلاح التى حث الإسلام على تعليمها هى ظهرت كوسيلة للبحث عن الطعام قبل أن تمارس كمبارزة لشخصين .

رياضة الرماية حاربها الحكام والملوك وخاصة في بريطانيا، وأصدروا قوانين كثيرة لمنعها نظرا لأنها كانت فى بعض الأحيان تؤدى إلى الوفاة .

تشتمل رياضة الرماية على سبع أنواع مختلفة و أبرزها : البندقية, رماية الأطباق, اسكيت, اسف, المسدس الحر, سريعة الطلقات

كما أن لممارسة الرماية فوائد كثيرة فهي رياضة تعمل على تنبيه أعضاء الجسم

و تجعل الشخص يعتمد على نفسه

و تقوّي الإرادة والشجاعة

كما إنها تساهم بقوة فى إحداث توافق دقيق بين المجموعات العضلية والجهاز العصبي المركزي.

نشأ اتحاد هذه اللعبة عام 1887، وتم إدراجها فى الألعاب الأولمبية الأولى في أثينا عام 1896، ونظمت بطولتها العالمية الأولى في فرنسا في مدينة ليون عام 1897.