شكرا لقرائتكم خبر عن هتفطر إيه يا كابتن..طارق مصطفى : سمك و جمبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائما ما يختلف الرياضيون فى اختيارهم لأنواع الأكل على مائدة إفطار رمضان، فمنهم من يحب المشروبات الخفيفة، مثل العصائر، والشوربة والمشويات للحفاظ على أوزانهم، وآخرون يختارون إفطارا دسما مثل محشى ورق عنب والعديد من المأكولات الشهية، ولكن وسط المحافظة على وزنهم ”الخليج 365” يتواصل مع نجوم الرياضة فى مختلف الألعاب لمعرفة وجباتهم على مائدة الفطار يوميًا فى شهر رمضان وكل يوم نقدم لكم نجما جديدا لمعرفة وجبة إفطاره .

واليوم سيكون اللقاء مع طارق مصطفى نجم نادى الزمالك السابق ومدرب منتخب مصر الحالى والذى كشف عن الإفطار الذى سيتناوله فى اليوم الثانى و العشرين من أيام شهر رمضان ، مؤكدا على أنه سيتناول اليوم "سمك وجمبرى".

ويعد مصطفى من أحد المهتمين بالأنظمة الغذائية و المحافظة على الوزن و الفورمة لذلك يتبع أنظمة صحية .

ويحرص دائما مصطفى على قضاء أوقات شهر رمضان بصحبة أسرته خاصة أنه لديه طقوس وعادات رمضانية دينية وإجتماعية مع الأقارب والأصدقاء فى الشهر الكريم.

فيما يحرص مصطفى فى شهر رمضان على التواصل مع أصدقائه وعائلته، مع المحافظة على الإجراءات الإحترازية لعدم انتشار فيروس كورونا المستجد.