شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يستدعى جهاد جريشة.. وإيقاف سيد عبد الحفيظ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت اللجنة التي تدير اتحاد الكرة استدعاء الثنائي سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالاهلي، والحكم الدولي جهاد جريشة للخضوع للتحقيق بعد الشكوى التي تقدم بها الأخير ضد عبد الحفيظ بعد تصريحاته امس، مع قرار بإيقاف مدير الكرة فى الفريق الأحمر لحين انتهاء التحقيقات معه.

وتقدم الحكم الدولى جهاد جريشة بشكوي رسمية لاتحاد الكرة ضد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي بعد التصريحات التي أدلي بها الأخير ضد جهاد جريشة عقب مباراة الأهلي والمحلة التي أقيمت أمس في الجولة الـ 19 للدوري.

وكان سيد عبد الحفيظ قد أكد ان جهاد جريشة اتصل به هاتفيا واعتذر له عن اخطاءه في بعض المباريات، وهو التصريح الذي يشوبه العديد من علامات الاستفهام وقد يؤدي الي ازمة كبيرة بين الأهلي ولجنة الحكام واتحاد الكرة ان صدقت تصريحات سيد عبد الحفيظ.

ومن المنتظر ان تقوم لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة ولجنة الانضباط بالنظر في شكوي جهاد جريشة ضد سيد عبد الحفيظ، مع الاستماع لاقوال مدير الكرة بالاهلي.

فيما أكد الحكم سمير محمود عثمان على ضرورة تدخل إتحاد الكرة فى أزمة تصريحات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة فى النادى الأهلى ضد جهاد جريشة الحكم الدولى بعد تبادل الإتهامات مؤخرا بسبب أخطاء التحكيم فى المباريات .

وطالب عثمان من مسئولى الجبلاية ضرورة فتح تحقيق بحضور عبد الحفيظ و جريشة ، قائلا الأمر خطير ومهم لمعرفة من الصح فى هذا الأمر للحفاظ على المنظومة الرياضية و أسرة التحكيم .

كما أضاف عثمان فى تصريح لـ" الخليج 365" أن أخطاء التحكيم واردة فى جميع الدوريات الكبرى و ليس فى مصر فقط .

وجه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بنادى الأهلى، انتقادا للحكم الدولى جهاد جريشة، بعد إدارته لمواجهة الزمالك وبيراميدز الأحد الماضى، بعد الخطأ الذى ارتكبه فى احتساب ركلة جزاء وهمية للفريق الأبيض - على حد وصفه .

وهاجم سيد عبد الحفيظ التحكيم، بعد الأخطاء التى ارتكبها محمد معروف فى مباراة الأهلى وغزل المحلة التى انتهت بسقوط المارد الأحمر بهف نظيف، بعدما أكد أن الأهلى له ركلة جزاء صحيحة لم تُحتسب.

وقال سيد عبد الحفيظ، فى تصريحات لقناة الأهلي: "همسح نمرة جهاد جريشة من موبايلى، كل ما يغلط يكلمنى يعتذر لى، إزاى يكون حكم كأس عالم، و7 كأس أمم، ويحسب كورة الزمالك دى ضربة جزاء؟".

من جانبه علق الحكم الدولى جهاد جريشة، على تصريحات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة فى الأهلى، بعد الانتقادات التى وجهها له الأخير بعد الخطأ فى مباراة الزمالك وبيراميد مساء الأحد.

وأكد جريشة، فى تصريحات خاصة، أنه لم يتواصل مع سيد عبد الحفيظ فى أى وقتٍ سابق، أو يقدم له اعتذارا عن أي أخطاء ارتكبها فى حق الأهلي".

وطالب جريشة مسئولى اتحاد الكرة بالرد على التصريحات التى أطلقها سيد عبد الحفيظ، من أجل اتخاذ موقف معه بعد التصريحات التى أطلقها.